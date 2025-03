Ilnapolista.it - I figli di Eriksson mettono all’asta i suoi cimeli per pagare i debiti (Corsera)

Leggi su Ilnapolista.it

Sven-Göran, scomparso nell’agosto scorso a 76 anni per un tumore al pancreas, che aveva vinto lo scudetto con la Lazio nel 2000 e la Coppa Italia con la Roma, ha lasciato aiun debito di circa 12 milioni di euro con il fisco inglese. Ne scrive il Corriere della Sera che spiega che per colmare il debito verranno messinumerositra cui “una foto insieme a Paulo Roberto Falcao ma anche tanti abiti di Armani, indossati durante il suo incarico da ct in Inghilterra e una maglia autografata dell’ivoriano Didier Drogba”.Leggi anche:è morto con 10 milioni di euro di, era stato truffato dal suo consulente finanziario“Da oggi fino al 25 marzo questi oggetti, di valore soprattutto affettivo, saranno proposti al miglior offerente (prezzo base di 100 corone svedesi, circa 9 euro) per la seconda tranche di una vendita (sul sito specializzato bna.