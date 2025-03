Ilfoglio.it - I dazi minacciano pil e inflazione. L'Osce prevede una frenata della crescita mondiale

Dopo il più 3,2 per cento nel 2024 il pil a livellodovrebbe crescere del 3,1 per cento nel 2025 contro il 3,3 stimato a dicembre. Nel 2026 ladel pil dovrebbe essere del 3 per cento contro il più 3,3 stimato a dicembre. È quanto emerge dall'Interim Economic Outlook dell'Ocse pubblicato oggi e intitolato "Mantenere la direzione nell'incertezza". Il clima di fiducia delle imprese e dei consumatori si è deteriorato in alcuni paesi e il livello dell'incertezza è cresciuto fortemente nel mondo intero. Si sono verificati cambiamenti significativi nelle politiche commerciali che, se fossero mantenute, "potrebbero influenzare laglobale e aumentare l'", sottolinea l'Ocse. La continua frammentazione dell'economia globale, aggiunge l'Ocse, "costituisce una fonte di grande preoccupazione.