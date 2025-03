It.insideover.com - I dazi di Trump che spaventano la Cina? Quelli contro il Messico e il Vietnam

Leggi su It.insideover.com

di Donalddavvero la? Dipende da quali. Sembra quasi un paradosso, ma Pechino è più preoccupata dalle tariffe che gli Stati Uniti potrebbero imporre, eventualmente, sui Paesi in via di sviluppo che non da quelle che colpiscono direttamente i prodottiMade in China.In altre parole, il Dragone teme che Washington possa colpire i suoi “cavalli di Troia” sparsi tra America Latina e Sud-Est asiatico; per intenderci, quei Paesi utilizzati dalle aziende cinesi come porte girevoli per continuare a penetrare nel mercato Usa, bypassando ogni ostacolo commerciale. I pianificatori economici dellatemono insomma che le tariffe dipossano vanificare ogni possibile triangolazione futura e, soprattutto, costringere i Governi di tutto il mondo a scegliere da che parte stare tra Stati Uniti e Repubblica Popolare Cinese.