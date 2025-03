Linkiesta.it - I centri che curano i disturbi alimentari in Italia sono soprattutto al Nord

Leggi su Linkiesta.it

duecentoquattordici in totale le strutture che insi occupano didell’alimentazione, tradi cura e associazioni. L’Istituto superiore di sanità li ha censiti nella sua piattaforma, calcolando che a oggitrentaquattro in più rispetto a ottobre 2024. La mappatura conta centotrentadueappartenenti al Sistema sanitario nazionale, trentadue del privato accreditato convenzionato e cinquanta associazioni. I dati aggiornati dell’Issstati diffusi in occasione della Giornata nazionale del fiocchetto lilla, dedicata aidel comportamento alimentare, che si celebra il 15 marzo. Secondo il ministero della Salute, le nuove diagnosiaumentate dalle circa seicentottantamila del 2019 alle quasi 1,5 milioni del 2022. I casi di anoressia, bulimia e binge eating (disturbo da alimentazione incontrollata) intercettati solo dai servizi pubblici riguardano tre milioni di persone in, sia giovani sia adulti, sia donne sia uomini.