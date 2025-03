Ilfoglio.it - I cento volti di Dante. Da Botticelli alla grafica 3D. Ma i software non battono la fantasia

Leggi su Ilfoglio.it

Non dirai anche tu, hypocrite lecteur, che del Sommo Poeta ti bastano i versi, che non importa se fosse alto o basso, grasso o magro, se avesse gli occhi chiari oppure scuri. Né dirai che quando lo. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti