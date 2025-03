Ilnapolista.it - I calciatori del Napoli impegnati nelle nazionali, chi sono e quando giocano

Leggi su Ilnapolista.it

Ilsi appresta a vivere l’ennesima sosta dedicata alledi questa stagione in questa volata per i posti di vertice del campionato. Nei giorni scorsi si è tanto parlato della massiccia presenza diitaliani convocati nella Nazionale di Spalletti (ben 5, record assoluto), ma non mancheranno trasferte complesse come nei casi di Anguissa e Olivera (che tornerà forse 3 giorni prima di-Milan). Da osservare anche la situazione di McTominay, che aveva accusato un affaticamento prima di Venezia-e dovrà affrontare due gare di Nations League contro la Grecia.I giocatori delin nazionale e le rispettive partiteDi seguito elencati itra Nations League e Qualificazioni ai prossimi Mondiali in Usa:Meret, Di Lorenzo, Politano, Raspadori, Buongiorno.