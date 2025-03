Ilrestodelcarlino.it - I 5 Stelle frenano Ricci:: "Lui candidato del Pd?. Ma prima lasci Bruxelles"

"Invitiamo Matteoa riflettere attentamentedi accettare la candidatura.ricopre già un incarico di grande rilievo al Parlamento Europeo, per il quale ha ricevuto un forte mandato da un’ampia circoscrizione. Se intende candidarsi come governatore delle Marche, inizi con il dimettersi dal suo incarico a, dimostrando di voler davvero mettersi in gioco per la nostra regione. Altrimenti, è troppo facile ’giocare’ con una scialuppa di salvataggio sotto i piedi. Se il Pd deciderà comunque di procedere senza coinvolgere gli alleati, dovrà – sottolineano infine – assumersi la piena responsabilità di un’eventuale sconfitta". È quanto dichiarano i parlamentari Mauro Coltorti, Sergio Romagnoli, insieme ai rappresentanti dei gruppi territoriali del Movimento 5della provincia di Ancona a proposito della candidatura annunciata dal Pd delle Marche dell’eurodeputato dem.