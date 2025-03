Houthi | ancora un raid a portaerei Usa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

3.41 I ribellidello Yemen hanno rivendicato la responsabilità di un secondo attacco allastatunitense Harry Truman nel Mar Rosso, dopo aver già affermato di averla presa di mira il giorno prima. "Le forze armate yemenite hanno preso di mira, per la seconda volta in 24 ore, lastatunitense USS Harry Truman nel Mar Rosso settentrionale, con numerosi missili balistici e da crociera, nonché droni, in uno scontro durato diverse ore", hanno annunciato su Telegram.