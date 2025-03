Ho un tumore e non cammino Faccio la chemioterapia e porto ‘la Teresa’ in testa | Sandro Giacobbe commosso si toglie il parrucchino aDomenica In

Ilfattoquotidiano.it - “Ho un tumore e non cammino. Faccio la chemioterapia e porto ‘la Teresa’ in testa”: Sandro Giacobbe commosso si toglie il parrucchino a”Domenica In”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mara Venier lo aspettava in studio da mesi, ma c’era un motivo per cui il cantautore(che ha portato al successo brani come “Signora Mia” e “Sarà la nostalgia”) non aveva potuto accettare l’invito. E lo ha svelato lo stesso artista durante l’ultima puntata di “Domenica In”.al momento fa lae “i medici mi hanno assolutamente prescritto di stare seduto di non forzare sul bacino, sul femore, perche? c’e? un rischio di rottura se dovessi stare in piedi”.infatti ha raccontato di aver avuto unalla prostata nel 2014, poi risolto. Ma il male si è ripresentato, stavolta alle meningi.“Dal giorno della Befana non sono piu? uscito, – ha raccontato– perche? se vado in giro e mi vedono su una carrozzina, c’e? il rischio che mi fotografino e magari postino cose non vere.