Inter-news.it - Highlights Serie A | Fiorentina-Juventus 3-0: barzelletta bianconera

Leggi su Inter-news.it

, partita delle 18 e valida per la ventinovesima giornata diA, è finita 3-0. Seconda figuraccia di fila per i bianconeri. Di seguito il video con i gol e glidella partita che si è giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.ALTRA FIGURACCIA – La domenica diA vede alle 18 il grande scontro tra, classica del calcio italiano visto che si tratta della 173esima sfida in massimatra le due squadre. La Viola è reduce dalla qualificazione ai quarti di finale di Conference League contro il Panathinaikos, mentre ladovrà trovare una reazione dopo la clamorosa figuraccia in casa contro l’Atalanta per 0-4 (risultato che non accadeva in casadal 1967). Ma è praticamente la stessa squadra di sette giorni fa.