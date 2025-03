Harvey Elliott ha subito un infortunio durante la sconfitta finale della Coppa del Liverpool

Leggi su Justcalcio.com

Breaking:Arne Slot, mangiatoia di. (Foto di Carl Recine/Getty Images)Ilè stato battuto da Newcastle United nelladi Lega inglese oggi. Newcastle ha vinto il gioco 2-1, grazie ai gol di Dan Burn e Alexander Isak. Federico Chiesa ha insaccato un obiettivo di consolazione per ilin profondità in tempo aggiunto. Tuttavia, non è stato sufficiente per i Reds ottenere qualcosa dal concorso. Ilè stato completamente sconfitto da una meritevole squadra del Newcastle che ora ha concluso la loro prolungata attesa per un trofeo. I Reds sono stati eliminati dalla UEFA Champions League all’inizio di questa settimana e la perdita nellasarà un colpo al martello per loro. Resta da vedere se ilpuò rimbalzare fortemente e riportare la loro campagna di balbuzie in pista.