Lanazione.it - Hanno un figlio con la gestazione per altri. Coppia di genitori gay bloccata in California

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 17 marzo 2025 - E' venuto alla luce un paio di settimane fa, attraverso la maternità surrogata, in, il bambino voluto da unagay di Arezzo. Laè ricorsa, negli Usa, alla pratica illegale in Italia che da ottobre è però diventata anche reato universale e, dunque, perseguibile pure all’estero. A dare la notizia è stato il Corriere Fiorentino. Laadesso non sa come poter tornare in Italia, col bimbo, senza finire sotto processo, per la nuova normativa nata sotto il governo Meloni. Circa nove mesi fa, laaretina è andata in, dove la maternità surrogata è legale per gli omosessuali, e ha trovato una donna disposta a portare avanti la gravidanza. Il seme è stato donato da uno dei due aretini. Durante laperò è sopraggiunta la nuova legge italiana che ha inasprito la normativa.