Hanno deciso così Grande Fratello Federica Panicucci informa il pubblico sul destino dei concorrenti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Alsta per accadere qualcosa che non farà stare tranquilli nessuno. Infatti, contrariamente a quanto si sapeva fino a poche ore fa, non ci sarà una semplice eliminazione nella casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini avrà l’arduo compito dire i, che andranno subito nel panico.Infatti, i protagonisti deldevono prepararsi a quest’altra eliminazione, come annunciato da. La conduttrice ha dato l’anticipazione sul reality show di Canale 5 nel corso della puntata in diretta di Mattino Cinque, andata in onda lunedì 17 marzo.Leggi anche: “Lo ha fatto davvero”., Jessica fa volare tutti. Javier parla con Chiara e Shaila, lei passa davanti ed ecco cosa fa, doppia eliminazione: l’annuncio di, come succede ogni volta che c’è la puntata del, fornisce sempre anticipazioni sul programma di Signorini.