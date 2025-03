Sportnews.eu - Hamilton già sulla graticola, la stampa inglese lo dà per finito

Giudizi fin troppo severi da parte dei tabloid britannici nei confronti di Lewisdopo il decimo posto al debutto con la Ferrari nel GP d’Australia. Critiche così feroci sono giuste?Lewisè il primo ad essere rimasto deluso da come sono andate le cose nel GP d’Australia. La Ferrari sua e quella di Charles Leclerc hanno deluso le aspettative e tradito i proclami di cauto ottimismo che i piloti stessi ed il team principal, Frédéric Vasseur, avevano diffuso. Le sensazioni non erano improntate tanto alla vittoria ma quanto meno a piazzare entrambe le monoposto del Cavallino rampante tra i primi cinque al traguardo.già, lalo dà per– sportnews.eu Foto AnsaInvece è stato un disastro su tutta la linea. Prima della gara,si era detto fiducioso ed aveva sottolineato che sussistono comunque diverse piccole barriere per superare le quali occorrerà un po’ di pratica.