Guler Inter il turco spinge per i nerazzurri? Contatti con l’agente del talento!

di Redazione, iin contatto condel fuoriclasse del Real Madrid: come stanno le cose per il, icontinuano a stare sulle tracce del. Ardaè finito sempre più nel mirino nerazzurro. Lo conferma Sky Sport CH, che traccia le possibilità future per il grandedei meneghini.LA SITUAZIONE – «Non felice al Real Madrid, il gioiellopensa di lasciare la Casa Blanca. Arrivato il 6 luglio 2023, Arda Güler sta trascorrendo sempre più tempo in panchina alle merengues. Passato dalle giovanili del Gençlerbirli?i prima di proseguire la sua formazione al Fenerbahçe, dove era entrato a far parte della prima squadra nell’estate del 2021, il diamante di Ankara forse non si era reso conto della difficoltà di inserirsi in un gruppo di fuoriclasse, dove il solonon basta»IDEA – «Acquistato per trenta milioni di euro, il Real Madrid al momento non è disposto a vendere un giocatore che ha disputato solo il 26% dei minuti disponibili in Liga dall’inizio della stagione e spera di trovargli un club in prestito affinché possa crescere.