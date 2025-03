Digital-news.it - Guida TV Sky e NOW 16 - 22 Marzo: Gangs of Milano, Borderlands, Fino alla Fine

TV SKY / NOW 16 - 222025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!Lunedì 17alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, arriva. Diretto da Eli Roth, il film è una trasposizione dell'omonimo videogioco e racconta un'avventurosa storia di fanta-action con un cast stellare, tra cui Cate Blanchett, Kevin Hart, Ariana Greenblatt (Barbie) e Jamie Lee Curtis. L'ambientazione è su Pandora, un pianeta dove corporazioni intergalattiche, formazioni paramilitari e bande di criminali si contendono la Cripta, un misterioso artefatto che possiede il potere degli.