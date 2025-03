Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Borderlands, Lunedi 17 Marzo 2025

Leggi su Digital-news.it

17sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, "", un fanta-action diretto da Eli Roth, trasposizione dell'omonimo videogioco, ambientato su Pandora. Lilith, cacciatrice di taglie al soldo di Atlas, lancia una missione per ritrovare la figlia scomparsa, affrontando corporazioni, alieni e criminali in una corsa contro il tempo. L'azione frenetica e gli effetti speciali mozzafiato ti immergeranno in un mondo fantastico e pericoloso. Su SkyAction HD alle 21:45 sul canale 305, lo stesso film ti aspetta per un'altra visione adrenalinica, pronto a conquistarti con il suo ritmo vertiginoso.