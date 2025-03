Lettera43.it - Guerra in Ucraina, Nyt: «Gli Usa escono dall’organismo che indaga sui crimini di guerra russi»

Leggi su Lettera43.it

Mentre il presidente Usa ha annunciato un colloquio con Vladimir Putin, secondo il New York Times l’amministrazione Trump ha deciso di ritirare gli Stati Uniti dall’International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression against Ukraine, l’organismo internazionale creato nel 2023 dall’Unione Europea perre sui leader responsabili dell’invasione dell’, tra cui figura anche il leader del Cremlino. Il quotidiano ha riportato come «il Dipartimento di Giustizia ha informato in sordina i funzionari europei che gli Stati Uniti si stanno ritirando da un gruppo multinazionale creato perre sui leader responsabili dell’invasione dell’, tra cui il presidente russo Vladimir Vladimir Putin».Donald Trump e Vladimir Putin al G20 di Osaka nel 2019 (Imagoeconomica).New York Times: «Ennesima scelta di rottura dell’amministrazione Trump nei confronti di Biden»L’International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression against Ukraine opera sotto la supervisione di Eurojust e ha il compito di perseguire i leadere dei loro alleati, come Bieloa, Corea del Nord e Iran, perdi aggressione ai sensi del diritto internazionale.