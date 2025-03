Lopinionista.it - Guè: il nuovo singolo “Meravigliosa” (feat. Stadio) dal 28 marzo in radio

MILANO – Come anticipato dagli spoiler su Instagram, uno dei brani più amati di “Tropico del Capricorno” – il decimo album in studio di Guè, pubblicato a gennaio 2025 conquistando il pubblico e la critica – arriva ine in una preziosa versione video.), co-prodotta da Big Fish insieme a Chef P (2nd Roof) e SIXPM, affonda le sue radici nell’amore di Guè per la ricerca musicale, in questo caso sul fronte italiano: contiene infatti un campione di Acqua e sapone, un brano che gliscrissero con Vasco Rossi per la colonna sonora dell’omonimo film culto di Carlo Verdone. Il brano sarà indal 28così come il video (per la regia di Fabrizio Conte).Nel frattempo, l’album Tropico del Capricorno continua a mietere successi, conquistando la certificazione di DISCO DI PLATINO e 150 milioni di stream totali.