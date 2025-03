Anteprima24.it - Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane: ingente sequestro di gas di contrabbando

Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi, ladidi Salerno e l’e dei Monopoli – Direzione Territoriale Campania – Ufficio Antifrode e l’UfficioSalerno, su input degli Uffici Centrali dei due Enti, hanno sottoposto aoltre un migliaio di bombole contenenti circa 14 mila litri di gas refrigerante di.Valorizzando la segnalazione ricevuta, nel comune di Scafati, in un’area adibita a parcheggio, sono stati individuati tre soggetti, raggiunti in un secondo momento anche dall’organizzatore della spedizione, intenti a scaricare bombole da un tir per poi caricarle su un furgoncino, presumibilmente per trasportarle in altro luogo.E infatti le Fiamme Gialle scafatesi e funzionari dell’Ufficio Antifrode della DT Campania e dell’Ufficiodi Salerno, seguendo il mezzo carico di bombole raggiungevano un deposito adibito allo stoccaggiostesse, riconducibile ad una società di Pompei (NA), all’interno del quale sono stati rinvenuti numerosi altri contenitori adibiti a vari usi.