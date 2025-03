Quotidiano.net - Gruppo Kometa: una filiera dall’allevamento alla lavorazione

REALIZZARE UNA VERA, alle carni suine e ai salumi.è un’azienda agro-alimentare, fondata dalle famiglie Pedranzini e Ruffini e guidata dall’imprenditore valtellinese Giacomo Pedranzini (nella foto in alto), specializzata nellae trasformazione di carni suine e avicole, con sedi in Ungheria e in Italia e una distribuzione sui mercati internazionali. La capacità attuale dell’azienda, che impiega 950 dipendenti, consente la macellazione e ladi 700.000 suini e la produzione di 17.000 tonnellate di salumi all’anno. Nel 2024ha realizzato un fatturato di 240 milioni di euro, 60% dei quali nel mercato ungherese e la parte restante in Italia e in 20 Paesi in Europa e Asia. Recentemente, con un investimento di 8,5 milioni di euro, ha acquisito il 100% di Triagro (precedentemente ne deteneva il 24%), realtà ungherese attiva nell’allevamento di suini, che gestisce 5.