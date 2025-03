Quotidiano.net - Gruppo . Cremonini. Gli oli esausti diventano carburante

CONSAPEVOLEZZA, cultura e condivisione sono alla base dei progetti sostenibilità del. Quello del riciclo degli oli, in particolare, è un progetto nato nel 2021, con ilHera e, di anno, in anno, è cresciuto in numeri e in valore. Crescono ancora, infatti, gli oli vegetaliche dalle cucine delfiniscono nei motori come bioper alimentare la transizione ecologica della mobilità personale. Nel 2024, infatti sono salite a oltre 133 le tonnellate di oli vegetalitrasformate in bio, grazie alla collaborazione con ilHera, con un incremento del 4% rispetto all’anno precedente. Sono numeri importanti per ile per Hera, che vogliono fungere da esempio e da stimolo anche per altri. Il progetto riguarda, infatti, 220 punti ristoro Chef Express, Roadhouse, Calavera e Wagamama distribuiti su tutto il territorio nazionale, con una più forte concentrazione in alcune regioni, ovvero Lombardia, Lazio, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto.