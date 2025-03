Laspunta.it - Grottaferrata, 960.968 euro per la riqualificazione del comprensorio del Grand Hotel Traiano.

Leggi su Laspunta.it

La Giunta comunale ha approvato tre Documenti di Indirizzo alla Progettazione (DIP) relativi ad opere pubbliche strategiche nell’ambito del Programma Integrato di Intervento, per laurbanistica del.“Queste opere saranno realizzate con il contributo straordinario previsto nell’atto di novazione parziale e integrazione della Convenzione Urbanistica sottoscritta dalla nostra amministrazione il 27 dicembre 2023,” dichiara il Sindaco Di Bernardo. “Si tratta di interventi che miglioreranno significativamente la qualità della vita dei nostri cittadini, creando spazi pubblici di qualità e potenziando la mobilità sostenibile.”I tre progetti approvati “e ripristino sicurezza dell’area parcheggio in Via degli Ulivi” – Un intervento che interessa un’area strategica nel comune di, con l’obiettivo di manutenere e migliorare un parcheggio esistente.