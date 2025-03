Terzotemponapoli.com - Graziani: “I calciatori si sono imbattuti in Radu migliore in campo”

Francesco Graziani, allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli. Per l'ex campione del mondo il pareggio di Venezia non può essere imputato a Conte. Volata finale ancor più complicata per gli azzurri a questo punto. La squadra di Conte, ancor più ora, non può più sbagliare nulla. Di seguito le parole dell'ex calciatore ed opinionista alla trasmissione radiofonica della radio napoletana. Graziani: "Arrivati a questo punto della stagione non si può sbagliare nulla"

Così l'ex calciatore della Nazionale: "A Conte non si può imputare nulla, non va mica in discussione lui. La battaglia c'è stata, ma non siamo stati fortunati perché si sono imbattuti in Radu che è stato il migliore in campo. Arrivati a questo punto della stagione non si può sbagliare nulla.