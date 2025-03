Anteprima24.it - Gratteri: “Vediamo sempre più giovani morire o commettere reati”

Tempo di lettura: 3 minuti“Nell’ ultimo anno, penso, abbiamo dato una forte accelerazione come Procura di Napoli per quanto riguarda le costruzioni abusive”. Lo ha detto il procuratore Nicola, conversando con i giornalisti a margine del Rapporto Ecomafia presentato da Legambiente nella Chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli.“Abbiamo quasi triplicato le demolizioni, soprattutto nella zona dei Campi Flegrei dove, in questi giorni, state vedendo qual e’ il pericolo dei terremoti” . “E anche con riferimento agli scarichi abusivi abbiamo una accelerazione – ha aggiunto– abbiamo un gruppo molto affiatato e preparato di magistrati della V sezione che si occupa appunto dell’ edilizia e dell’ ambiente. Siamo in sinergia anche con le forze dell’ ordine, con il conforto anche delle denunce di Legambiente.