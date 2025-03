Sport.quotidiano.net - Granfondo del Po, festa per mille. Sfilano le bici all’ombra del Castello. Torpedone colorato su due percorsi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ladel Po si conferma con grandi numeri. Si è tenuto ieri mattina l’appuntamento ciclistico ferrarese più atteso tra i ciclisti, che hanno partecipato numerosi, oltregli iscritti finali partitadelEstense. Atleti provenienti da diverse regioni e anche qualche ciclista straniero. Suggestiva come sempre la partenza, con un serpentonedi ciclisti che è proseguito per i dueprevisti dall’evento, quello ‘lungo’ di 139km e il ‘corto da 76,6 km. A dare il via l’assessore allo sport Francesco Carità. La manizione è stata promossa ed organizzata da Po River Asd Aps, con il patrocinio del Comune di Ferrara e della Regione. Idel lungo di 139km e il corto di 76,6 km, hanno attraversato anche i comuni rivieraschi della provincia di Rovigo lungo il fiume Po.