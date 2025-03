Grande rimonta della Savino Del Bene Scandicci | battuta Busto in semifinale c’è Milano

Leggi su Corrieretoscano.it

EurotekArsizio –Del: 2-3 (25-19, 25-22, 23-25, 20-25, 20-22)ARSIZIO: Howard n.e., Pelloni (L1), Van Der Pijl n.e., Piva 25, Van Avermaet 8, Morandi (L2) n.e., Lualdi, Sartori 8, Obossa 22, Frosini, Kunzler 20, Lazic n.e., Boldini 6, Scola. All. Barbolini E.DEL: Ribechi, Herbots 16, Castillo (L1), Ruddins n.e., Mancini, Ognjenovic 4, Parrocchiale (L2) n.e., Bajema n.e., Graziani, Nwakalor 11, Carol 11, Antropova 32, Mingardi 13, Ung Enriquez n.e.. All.: Gaspari M.ARBITRI: Cavalieri – PapadopolARSIZIO – La paura primafesta per ladel, che conquista con la vittoria in gara 2 l’accesso alle semifinali scudetto.Sotto di due set, la squadra di coach Gaspari ha saputo imbastire un’incredibilee imporsi al tie-break al termine di una gara durata due ore e trentatré minuti (25-19, 25-22, 23-25, 20-25, 20-22).