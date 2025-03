Isaechia.it - Grande Fratello, Mariavittoria lascia Tommaso: “Non mi fido, non ti perdono!”. Poi torna (di nuovo) il sereno

Leggi su Isaechia.it

Non sembra esserci pace per le coppie nate all’interno dell’attuale edizione del, che sta volgendo ormai al termine: dopo la rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato (di cui vi abbiamo parlato QUI), ora anche traFranchi eMinghetti sembra esserci qualche problema.Nelle scorse ore, infatti,era andato da Javier Martinez e Helena Prestes affermando di essere single, in quantoaveva deciso dirlo, a causa della vicinanza di lui a Zeudi Di Palma:Da oggi sono single e lo dico per davvero. Mi hato, mi ha detto che sono finto, che non la rispetto e non la tutelo. L’altro giorno a letto ci siamo confrontati e mi ha detto delle cose. Oggi lei è stata molto chiara e mi hato. A letto mi ha detto ‘stai poco con Zeudi e non farmi ingelosire con lei perché mi dà fastidio’.