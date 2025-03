Isaechia.it - Grande Fratello, le anticipazioni della quarantesima puntata: in arrivo una doppia eliminazione a sorpresa

Leggi su Isaechia.it

Questa sera andrà in onda su Canale 5 ladel, il reality show condotto da Alfonso Signorini, che vede la presenza in studio delle due opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e dell’esperta dei social Rebecca Staffelli.I concorrenti ancora in gioco sono ormai ad un passo dalla finale, ma a dividerli dal sogno ci sono le temibili nomination. Questa sera, in particolare, ben due concorrenti dovranno abbandonare la Casa, grazie ad una.Ecco tutte letratte dal comunicato ufficiale:Questa sera l’importante verdetto del televoto. Chi dovrà abbandonare la Casa, fermandosi così a un passo dalla semifinale, tra Chiara, Helena, Javier, Mariavittoria e Shaila?Gli inquilini, però, non sanno che questa non sarà l’unica