Grande Fratello, in diretta stasera due eliminazioni: anticipazioni

Il, chelunedì 17 marzo torna incon una nuova puntata su Canale5, si prepara a un altro momento chiave di questa edizione. Cresce l’attesa per l’importante verdetto del televoto che stabilirà chi dovrà abbandonare la Casa, fermandosi così a un passo dalla semifinale, tra Chiara, Helena, Javier, Mariavittoria e Shaila.Sorpresa televoto flashGli inquilini, però, non sanno che questa non sarà l’unica eliminazione. Nel corso della puntata, infatti, verrà aperto un televoto flash che porterà un altro inquilino a rinunciare al sogno della vittoria.Sabato sera i concorrenti hanno festeggiato i 6 mesi di vita nella Casa tra balli e divertimenti. Ma, nel corso delle celebrazioni, sono successe molte cose: Shaila non intende in alcun modo ricucire con Lorenzo, Tommaso e Mariavittoria hanno attraversato una nuova crisi e Javier ha ammesso di essere geloso.