Grande Fratello il sondaggio del 17 marzo | chi rischia?

Alquesta sera una nuova eliminazione. Chi tra Chiara Cainelli, Helena Prestes, Javier Martinez, Mariavittoria Minghetti e Shaila Gattadi lasciare la casa? IlAl via stasera una nuova e attesissima puntata del. Nella puntata di oggi sarà svelato il verdetto del televoto eliminatorio.Al televoto ci sono cinque concorrenti. Si tratta di Chiara Cainelli, Helena Prestes, Javier Martinez, Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta: chidi dire addio al sogno della vittoria questa sera?Il pubblico in merito non ha dubbi: stando al, Helena Prestes risulta essere la favorita con il 43,89% dei voti su un totale di 1235 preferenze. Ormai la modella ha conquistato il cuore del pubblico del reality show di Canale 5 e quindi resta favorita per la sua permanenza in casa.