Grande Fratello è polemica su Giglio | smascherato dalla regia VIDEO

News Tv. “”, èsu. Scoppia la bufera sul parrucchiere reggiano, accusato di essere falso nei confronti di Helena e Javier. Stando ai commenti di alcuni utenti e telespettatori, il gieffino si comporterebbe in un modo con loro e in un altro alle loro spalle. A supportare l’accusa spunta unche sta facendo il giro dei social. (.)Leggi anche: “”, Helena e Mariavittoria in vasca assieme: il momento nasconde un retroscena complessoLeggi anche: “”, Tommaso fa delle rivelazioni molto intime su lui e Mariavittoria: la reazione di lei“”, clima teso nella CasaNelle ultime settimane prima della finale del reality show, la tensione nella casa è alle stelle. I concorrenti del “” sono costantemente sotto la lente d’ingrandimento del pubblico, che analizza ogni loro azione per capire chi meriti davvero la vittoria.