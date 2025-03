Movieplayer.it - Grande Fratello, anticipazioni 17 marzo: doppia eliminazione, televoto flash, sondaggi, scontro "Shailenzo"

Ledella nuova puntata delannunciano un colpo di scena: stasera ci sarà unacon. Diretta n° 40 per il, che torna stasera su Canale 5 alle 21:30 con una nuova puntata per commentare i fatti principali dei giorni passati. A partire da questa settimana, inoltre, il reality condotto da Alfonso Signorini rinuncia al doppio appuntamento settimanale. Giovedì 20ad accompagnare il pubblico della rete ammiraglia fino all'1:30 di notte sarà il colossal Titanic. Ledel 17: ci saranno due eliminati! Dopo la sorpresa delper scegliere la terza finalista, ce n'è un'altra che attende gli inquilini rimasti nella Casa, ma questa volta non è certo di segno positivo. .