Tvzap.it - “Grande Fratello”, accuse pesanti di Tommaso su Zeudi: “Ora dico tutto”

News tv. “”,disu: “Ora” – Sarà l’avvicinarsi della finale, sarà la stanchezza per la lunga reclusione. Fatto sta che nella Casa del “” la tensione è alle stelle, il clima è incandescente. Dopo la festa di sabato notte sono scoppiati degli scontri al reality show di Canale 5: alcune coppie si sono dette addio, delle amicizie sono a rischio e gli equilibri son saltati. AddiritturaFranchi, che dall’inizio del gioco ha avuto pochi dissapori in Casa, ha mosso dellea un’altra gieffina. ( dopo le foto)Leggi anche: “”, la confessione disu Helena infiamma il gossip: cosa succede tra loro dueLeggi anche: “”,non crede di essere in onda e dicead Alfonso: ecco cosa“”,disu: “Ora”Per comprendere pienamente cosa sia successo però bisogna fare un passo indietro e tornare ad inizio febbraio, quando durante una lite Helena rivolgendosi aDi Palma ha esclamato: “Lei deve capire bene cosa vuole perché fa molta confusione.