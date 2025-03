Davidemaggio.it - Grande Fratello 18, diretta quarantesima puntata: eliminato Tommaso

Anticipazionidi lunedì 17 marzo 2025Insu Canale 5, Alfonso Signorini conduce ladel reality. Al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme a Rebecca Staffelli in postazione social.Al centro della serata il verdetto del televoto che stabilirà chi dovrà abbandonare il programma tra Chiara, Helena, Javier, Mariavittoria e Shaila; Martinez e la Gatta, in caso di uscita, avranno il bonus per rientrare. Gli inquilini, però, non sanno che verrà inoltre aperto un televoto flash che porterà alla seconda eliminazione della.Si parlerà anche di quanto successo nei giorni scorsi. Sabato sera i concorrenti hanno festeggiato i 6 mesi di vita nella Casa ma, nel corso delle celebrazioni, sono successe diverse cose: Shaila non intende in alcun modo ricucire con Lorenzo,e Mariavittoria hanno attraversato una nuova crisi e Javier ha ammesso di essere geloso.