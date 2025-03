Grand Prix di Spada splende l’argento di Giulia Rizzi | Per il grande Pizzul

Leggi su Ilfaroonline.it

Budapest – Splendida medaglia d’argento pernella prova deldia Budapest. Per l’olimpionica friulana, fermatasi a una sola stoccata dalla vittoria nella finale contro l’ucraina Maksymenko, è l’ottavo podio in carriera in Coppa del Mondo, il secondo stagionale dopo quello conquistato nella tappa inaugurale a Fujairah. Ben tre azzurre del CT Dario Chiadò hanno chiuso tra le top 8 sulle pedane magiare con Federica Isola e Nicol Foietta a un passo dal podio. In campo maschile stop agli ottavi per Simone Mencarelli e Matteo Galassi.Lae giornata diè iniziata con il successo nel primo incontro di giornata sulla polacca Pawlowska per 15-9. Nel tabellone da 32 la friulana si è imposta, ancora con un 15-9, sulla svizzera Favre prima di avere la meglio negli ottavi sulla romena Constantin con il risultato di 15-11.