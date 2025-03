Mondouomo.it - GP di Cina F1 2025: Orari e Dove Vedere in Tv le Prove, Qualifiche, Sprint Race e Gara.

Leggi su Mondouomo.it

Neanche il tempo di smaltire la delusione per le prestazioni indella Ferrari in Australia ed il Mondiale di Formula 1prosegue con il ritorno del Gran Premio di, sul circuito di Shanghai International Circuit. Gli appassionati potranno seguire il weekend in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW TV, mentre TV8 trasmetterà in chiaroin differita. Vediamo nel dettaglio il programma del weekend.