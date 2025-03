Sportnews.eu - GP di Argentina, Marc Marquez imbattibile anche nella seconda gara della stagione

Leggi su Sportnews.eu

Latappaè stata archiviata e ancora una voltaha dimostrato il suo dominio: gli highlights del GP di.Ieri sera, ora italiana, si è tenuta lastagionaleMotoGP, sul circuito di Termas de Rio Hondo, in. C’era grande curiosità di osservare le prestazioni dei piloti, dopo la bellacorsa in Thailandia, e soprattutto c’era grande attesa di rivedere in pista la coppia Ducati– Bagnaia, per un testa a testa che, alla fine, non c’è stato.La Ducati diin testa (Sportnews.eu)Così come in Thailandia, nel circuito di Buriram,inè trionfare è stato, ormai tornato in splendida forma dopo il periodo di crisi, e che sembra aver ritrovato fiducia e stimoli in casa Ducati. Con lui, una leggenda viventeMotoGP, la Ducati appare