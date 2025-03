Gp d’Argentina di MotoGp, Marc Marquez vince ancora. Bagnaia è quarto

Leggi su Ilfaroonline.it

anche il Gp di Argentina, secondo appuntamento della, e continua a dominare l’avvio del Motomondiale. Il pilota spagnolo della Ducati, semprente tra Thailandia e Argentina tra Sprint e gare lunghe, precede il fratello Alex, secondo con la Ducati Gresini. Terzo posto per Franco Morbidelli (VR46), davanti alla Ducati di Pecco.Come in tutte le prove disputate sinora, il pilota iberico della Ducati ufficiale dà l’impressione di non avere rivali: quando accelera, fa il vuoto. In Argentina rimane nella scia del fratello Alex fino a 4 giri dalla bandiera a scacchi, poi mette la freccia e saluta: al traguardo, arriva con un vantaggio di 1”362. Morbidelli, terzo a 4”695, si lascia alle spallea oltre 5” e costretto ad assistere alla premiazione dai piedi del podio.