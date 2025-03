Ilveggente.it - GP Cina, altra mazzata per Hamilton: partirà dietro

Gpper: dopo la prima gara in Australia chiusa col il decimo posto, l’inglese parte di nuovoChi si è alzato all’alba, ieri mattina, per vedere la nuova Ferrari, quella targata–Leclerc, è rimasto abbastanza deluso. Anzi, abbastanza forse è dire davvero poco, è rimasto deluso dal risultato finale della gara con un Leclerc che ha chiuso all’ottavo posto e unche invece ha concluso la sua gara in decima posizione.GPper(Lapresse) – Ilveggente.itSi poteva immaginare l’andazzo, viste le qualifiche, ma l’attesa che c’è stata nel corso di questi mesi avrebbe potuto regalare qualcosa di diverso. O così almeno speravano i tifosi della Ferrari che hanno deciso praticamente di buttare via la notte del sabato e la mattinata di domenica per assistere alla vittoria straripante di Lando Norris dentro la sua McLaren (che partita con tutti i favori del pronostico) e che ha fatto quello che doveva fare in una gara bellissima e anche toccata dalla pioggia come previsioni della vigilia.