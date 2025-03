Nerdpool.it - Gomiboru, indie game 100% ‘Made in Italy’, disponibile su Steam in early access

, il videogioco indipendente realizzato dalla giovane startup italiana Stranogene, arriva ufficialmente ino anticipato su. Dopo essersi mostrato nel reveal trailer di febbraio, accendendo la curiosità dei tanti videogiocatori desiderosi di toccare con mano questa preziosa operaMade in Italy, sarà finalmente possibile catapultarsi nel misterioso luna park Stampland, per provare a scoprire cosa si cela dietro il suo attuale stato di decadimento. Stampland, infatti, un tempo era un luogo frequentato da famiglie e amici, con tante attrazioni e giostre divertenti, mentre ora versa in uno stato decadente e abbandonato. Tra le diverse attrazioni in disuso si aggira una strana creatura rotolante, intenta a raccogliere e rimuovere tutti i rifiuti abbandonati nelle diverse aree del parco.