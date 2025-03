Oasport.it - Golf: Rory McIlroy rivince il Players Championship al playoff su Spaun

entra nell’esclusivo club dei giocatori in grado di vincere più di una volta il. Al TPC Sawgrass il nordirlandese diventa l’ottavo a fare almeno il bis, dopo aver già ottenuto il successo nel 2019.a tre buche vincente, quello che disputa contro l’americano J.J., in una mattina dalle condizioni decisamente diverse (più soleggiate e soprattutto immensamente veloci sui green) rispetto al caos di ieri.finisce con +1,con +3.Alla buca 16, la prima delle tre prescelte, già al secondo colpo, finito a destra con il tee shot, rischia di finire in acqua: è fortunato a prendere il bunker, dal quale esce e riesce a mettere insieme il par., dal canto suo, è sempre centrale, si crea anche la chance di un tentativo di eagle, ma gli basta il birdie per salire a -1.