Oasport.it - Golf, gioco sospeso al The Players. Spaun e McIlroy si giocheranno il titolo si playoff

Ultima giornata del Therocambolesca. Dopo la sospensione di 4 ore per brutto tempo (nel pomeriggio si è abbattuto sul TPC Sawgrass un brutto temporale che non ha permesso aiisti di rimanere in campo) il leaderboard aggiornato vede in testa Rorye J.J.. Ma a quel punto non c’è più luce per giocare le 3 buche di(minimo) prestabilite dal regolamento del torneo.Tutto rinviato, dunque, a lunedì alle 9:00 (ora americana, E.T.) per giocarsi la 51esima edizione del The, torneo che mette in palio 25 milioni di dollari e 750 punti FedEx. Questa è la prima volta in 10 anni, l’ultima fu quando vinse Rickie Fowler, che il torneo viene aggiudicato ai play off.Il nordirlandese e lo statunitense, chiudendo a -12 le 72 buche canoniche, hanno staccato di 2 colpi gli inseguitori.