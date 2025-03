Calciomercato.it - Gol all’Atalanta e ribaltone di mercato: c’è la Juve su di lui

Grande serata in casa Inter: grazie anche ad un suo gol l’Atalanta è stata battuta in una sfida che sa di Scudetto. Ora però c’è lantus, pronta a riaccendere i fari su di lui nel prossimo calcio: non tutti lo ricorderanno, ma già in passato i bianconeri sono stati vicini al sudamericano.Grande partita questa sera al Gewiss Stadium chiusa da un gol di Lautaro Martinez, arrivato dopo alcuni minuti densi di polemiche per l’espulsione di Ederson e quella successiva di Gasperini. Ma prima ancora, quando la partita era appena ricominciata dopo la sospensione, era arrivato il gol dell’esterno brasiliano. Lauti, Carlos Augusto: non sarà facile tenere lontano lantus nel prossimo. Con la vittoria di questa sera i nerazzurri hanno legittimato il proprio primato in classifica, allungando sul Napoli (adesso a -3 dalla capolista) e lasciando l’Atalanta stessa a 6 lunghezze più in basso.