Ilnapolista.it - Godìn: «Conte il primo anno che ti allena, ti cambia la vita. Dopo due anni con lui, si fa fatica»

Leggi su Ilnapolista.it

Il noto ex difensore di Inter, Cagliari e Atletico Madrid Diego– che la Nazionale italiana ricorda benissimo per i Mondiali 2014 – è intervenuto qualche giorno fa a Cronache di Spogliatoio. Tra i tanti argomenti, uno nello specifico ha trattato anche di Antonioe del periodo che l’uruguaiano visse con lui all’Inter, vincendo uno Scudetto e racimolando un secondo posto in Serie A (alndr) nonché una finale di Europa League poi persa contro il Siviglia.: «Il Napoli può togliersi belle soddisfazioni»Di seguito le parole dell’ex difensore dell’Atletico Madrid sue sul Napoli:«Ilin cui ti, tila. Tanti calciatoriduecon lui fperché è estremamente esigente. Ma quando l’ho conosciuto, hato il mio modo di vedere il calcio.