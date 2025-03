God Of War | la serie riceve un sorprendente aggiornamento dallo showrunner dopo una revisione creativa

Leggi su Cinefilos.it

God Of War: laununaRonald D. Moore,di God of War, condivide un nuovosul prossimo adattamento di Prime Video. Annunciato per la prima volta nel 2022, l’adattamento della fortunatadi videogiochi per PlayStation era stato originariamente guidato da Mark Fergus, Hawk Ostby e Rafe Judkins. Si diceva che laTV God of War seguirà il protagonista del gioco, Kratos, mentre si imbarca in un pericoloso viaggio con il figlio da cui è separatola morte della moglie. Laha però incontrato un ostacolo lo scorso ottobre, quando Fergus, Otsby e Judkins hanno lasciato il progetto e Amazon ha cercato di portare le cose in una nuova direzione.Durante una recente intervista con Katee Sackhoff sul podcast The Sackhoff Show, Moore, che si è unito al team una settimanala partenza del team precedente, rivela che Amazon ha già ordinato due stagioni della God of Wardi.