Spazionapoli.it - "Gliene avrei dette quattro", stoccata di Bruscolotti al giocatore del Napoli

In casa Napoli fioccano le critiche dopo il pareggio contro il Venezia, arriva il rimprovero in diretta dell’ex Capitano Beppe.Napoli nel mirino della critica dopo il pareggio incolore a Venezia. I risultati maturati ieri nella 29a giornata di Serie A hanno proiettato l’Inter nuovamente in vetta alla classifica con partenopei e bergamaschi costretti a inseguire; i primi a meno tre e i secondi a meno sei punti. Inevitabili alcuni commenti negativi su Antonio Conte, che resta comunque il primo rivale di Inzaghi nella corsa scudetto. Forti critiche sono piovute anche sullo sterile attacco e in particolare verso Lukaku.L’obiettivo delle prossime nove partite sarà quello di creare e concretizzare maggiormente. Intanto, anche l’ex Capitano e bandiera azzurra Beppeoggi ha voluto dire la sua sulla partita di ieri.