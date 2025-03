Ilgiorno.it - Gli studenti di Valmadrera si sfidano in una gara di robot

Piccolo geni, come novelli Leonardo da Vinci. Progettano macchine che si muovono da sole. Invece che su fogli di pergamena e con inchiostro nero fumo, utilizzano però il pc e programmi informatici. Sono glidelle medie di, che si sono sfidati in unadi. Come arena, l’aula magna del Politecnico di Lecco. L’altra mattina i giovanissimi talenti hanno partecipato a un’entusiasmante competizione STEM, acronimo di Science, Technology, Engineering e Mathematics, vale a dire le discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. Ragazze e ragazzi insieme, perché la scienza non ha genere, si sono messi alla prova e hanno messo alla prova le loro capacità di progettazione e di coding, cioè di computazione e di risoluzione di problemi, per dare forma, movimento e automazione ai loro, in grado di seguire percorsi e compiere operazioni prestabilite: mini veicoli che evitano ostacoli da doli, ripercorrono linee, riconoscono perimetri virtuali invisibili, azionano bracci meccanici.