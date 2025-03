Linkiesta.it - Gli Stati Uniti si sono ritirati dal gruppo investigativo sui crimini russi in Ucraina

Una delle decisioni meno roboanti della amministrazione Trump è anche quella più tragica dal punto di vista simbolico. Silenziosamente, senza sceneggiate allo Studio ovale, glihanno deciso di ritirarsi con una mail dalinternazionale che indaga suidi guerrain. Una decisione senza clamore che segna la distanza sempre più netta tra la Casa Bianca di oggi e quella di ieri, tra l’America di Joseph Biden che chiamava Vladimir Putin per ciò che era e quella di Donald Trump che riduce al minimo qualsiasi possibile ostilità diretta nei confronti del dittatore russo. L’International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression against Ukraine, fa parte di Eurojust, l’agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione giudiziaria. Era stato istituito nel 2023 con un obiettivo preciso: trovare i documenti, le foto e qualsiasi prova innegabile deicommessi dai, e dai loro alleati bieloe nordcoreani per la guerra in