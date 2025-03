Iodonna.it - Gli sceneggiatori sono già al lavoro

Imma Tataranni 4 si è conclusa con quell’immagine finale divertente e nello stesso tempo interrogativa: Imma firmerà le carte del divorzio con Pietro? La risposta rimane in sospeso fino all’arrivo della quinta stagione, che è già in fase di scrittura. Di certo non sarà un topo a farle cambiare idea. Le intenzioni della PMchiare: la sua penna stava per firmare quelle carte. “Imma Tataranni 4”, terza puntata: la clip con Calogiuri che saluta Imma X Leggi anche › La PM divorzierà da Pietro? Stasera su Rai 1 il gran finale di “Imma Tataranni 4” Però poco prima, sulla spiaggia di Metaponto, tra Imma e Pietro c’è stata una calda riappacificazione (anche famigliare): durante il pranzo di Ferragosto Valentina ammette di sentire il vuoto dato dalla lontananza dalla madre, una madre che la figlia definisce “imperfetta”.